Terrasini piange Andrea Cracchiolo, «anima» della Festa de li Schietti: «Se ne va un pezzo di storia del paese»

La festa consiste nell’alzata, nel palmo di una sola mano, di un melangolo, aranciu airu, del peso di circa cinquanta chili. E sono tante le foto che ritraggono Cracchiolo, proprio mentre solleva l'albero, tra gli applausi. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio, tra i primi quello del sindaco Giosuè Maniaci, che lo ricorda con affetto.

Comunità in lacrime a Terrasini per la morte di Andrea Cracchiolo, conosciuto da tutti nella cittadina a pochi chilometri da Palermo. Da sempre impegnato nelle attività sociali del paese, era «l'anima» della celebre Festa di li Schietti: faceva parte del comitato che si occupa di organizzare, ogni anno, la manifestazione nata un’antica tradizione, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Si tratta della la festa degli scapoli o festa dell’albero, protagonista della manifestazione popolare.

«Ciao Andrea, da tutti conosciuto come Nirìa. Ci mancheranno la tua simpatia verace, le tue battute sempre pronte, la tua ironia spontanea che ti portava ad essere un amico di tutti. Diversi i ruoli da te ricoperti dalla politica al sociale, con la presenza costante e attiva nel comitato della nostra Festa di li Schietti dove ti distinguevi per la tua voglia di fare. Vogliamo stringerci al dolore dei familiari tutti, degli amici e dei colleghi di Andrea. Resterai sempre nei nostri ricordi!».

«Ciao zio per me sei stato un padre, un fratello, un amico, salutami tutti. So che sarai un bellissimo angelo», scrive il nipote Salvo. E ancora: «È venuto a mancare un pezzo di storia di Terrasini e della Festa di li schietti - scrive Giuseppe Guastella -. Un grande appassionato che ci mancherà tantissimo. Condoglianze alla famiglia Cracchiolo».