Sospiro di sollievo per Gino Bua: «il meccanico geniale» di Partinico sta meglio dopo l'incidente

Sospiro di sollievo per Gino Bua, settant'anni, di Partinico, vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi. L'uomo è molto conosciuto nella cittadina perché oltre ad essere un fruttivendolo, è un grande appassionato di meccanica e molto spesso mostra queste sue doti sui social: ha montato su una moto un sistema di retromarcia e un’auto a sei ruote, due idee che l'hanno reso celebre tra i suoi concittadini.

Bua era stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia per la gravità della sue condizioni, ma adesso le sue condizioni sono in ripresa. Si trova ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni sono stabili ed è fuori pericolo, come ha detto il nipote sui social. L'incidente si era verificato all'incrocio tra le vie Matteotti e Kennedy, nella zona di Villa Falcone.

Bua era alla guida del suo scooter quando è avvenuto lo scontro con un'auto. L'impatto si è rivelato violentissimo, l'uomo ha battuto la testa sul parabrezza della macchina e ha riportato un trauma cranico e lesioni. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che in un primo momento l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Partinico, dopo il trasferimento a Villa Sofia.