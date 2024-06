A Palermo un gruppo di dieci ragazzi aggredisce i dipendenti di Ballarak, in piazza Magione

Un gruppo di giovani la scorsa notte hanno aggredito alcuni dipendenti del locale Ballarak, in piazza Magione (via Castrofilippo), a Palermo. Non si conosce il motivo dell’aggressione, forse qualcuno era alticcio. È dovuta intervenire la polizia per cercare di riportare la calma, ma il branco, composto da una decina di ragazzi, si era dileguato. Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.