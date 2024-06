Palermo, ancora rifiuti in via Roma: strada trasformata in discarica nonostante le proteste

Ci risiamo. Ancora emergenza rifiuti a Palermo, e in strade dove il peggio sembrava essere già passato. Non in periferia, tra l'altro, ma in piena centro, in via Roma. Anche questa mattina, nello spiazzo in cui confluiscono le vie San Cristoforo e Bologna, c'era immondizia a non finire, con i cassonetti pieni zeppi e i cittadini furiosi.

Ad inizio giugno si erano lamentati i proprietari del negozio Alex & David, abiti da sposa e cerimonia che sorge in quella strada, per la loro vetrina ricoperta di rifiuti. La situazione sembrava essere in miglioramento, ma adesso, ancora una volta, spuntano i cumuli di immondizia. Evidentemente, la strada è stata presa di mira e battezzata come nuova discarica. Stanotte ancora incendi di rifiuti, questa volta allo Zen.

Eppure, sono sette al momento i centri comunali di raccolta attivi e aperti tutti i giorni a Palermo e si trovano in viale dei Picciotti, piazza della Pace, via Nicoletti, viale Regione Siciliana alla rotonda di via Oreto, via Minutella, piazza John Lennon e via Ernesto Basile. Programmate le aperture di altri 5, nel parcheggio di via Nina Siciliana, via Paruta, viale Michelangelo, via Laudicina, via Saline e via dell’Olimpo. Altri 7 sono in corso di valutazione.