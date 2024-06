Aggressioni a docenti di Palermo e Messina, Turano: «Crisi a livello sociale»

«I due docenti siciliani di Palermo e Milazzo, vittime nei giorni scorsi di due casi di violenza a scuola, stanno bene ma sono fortemente scossi da quanto accaduto». Così afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che ha parlato al telefono con i due professori del liceo Cannizzaro e dell’istituto tecnico Leonardo Da Vinci.

«Ho appreso dalla stampa di queste due vicende - spiega Turano - e ho voluto accertarmi personalmente delle condizioni di salute dei docenti e soprattutto manifestare loro solidarietà e vicinanza».

Per l’assessore sono episodi da non sottovalutare perché «le frequenti aggressioni e le mancanze di rispetto nei confronti degli insegnanti sono l’indice di una crisi a livello sociale della percezione della figura del docente». «È una crisi che la società, la scuola e i nostri ragazzi non si possono permettere ed è fondamentale che si lavori in modo sinergico per dare fiducia agli insegnanti e dignità al loro preziosissimo lavoro», conclude Turano.