Cede la fognatura in una porzione di via Bagnera a Bagheria (Palermo) non distante da un supermercato e si crea una voragine nell’asfalto. Non si sono registrati danni a persone. Sono intervenuti i vigili urbani guidati dal comandante Maurizio Parisi, con due pattuglie e i carabinieri. La strada è stata transennata.