Palermo, scomparsa una donna di 30 anni: l'appello dei familiari e degli amici

Sono ore d'ansia, a Palermo, per la famiglia di Jessica Lo Cascio, della quale non si hanno più notizie da martedì scorso. La ragazza ha 30 anni e i familiari non riuscendo a comunicare con lei hanno deciso di allertare le forze dell'ordine e di pubblicare appelli via social.

Tanti i post presenti su Facebook: «Ai miei contatti chiedo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Sono stati chiamati tutti gli ospedali della città e negli ospedali non vi è nessuna traccia. I familiari hanno chiamato le caserme della città con la speranza che magari sia lì ma ancora nn abbiamo notizie … quindi nel caso in cui doveste incontrarla vi prego di contattarmi». In tanti, tra amici e conoscenti hanno condiviso l'appello, affinché la giovane venga trovata e possa tornare a casa.