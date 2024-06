Palermo, box in fiamme nel quartiere Brancaccio: paura tra i residenti

Box in lamiera a fuoco, a Palermo, la scorsa notte. È accaduto in vicolo Chiazzese, nel quartiere Brancaccio. L'episodio è avvenuto intorno all'una. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, allertate dai residenti, molti dei quali sono usciti per strada.

Le fiamme sono state spente dopo due ore e tutto il materiale all'interno dei box è andato distrutto. L'ammontare del danno è ancora da quantificare.

In vicolo Chiazzese è giunta, inoltre, la polizia. Gli inquirenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica del rogo. Da accertare se si sia trattato di un rogo divampato per un corto circuito o se sia stato appiccato.