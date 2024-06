Incidente sulla Palermo-Catania, camion finisce contro il guard rail: un ferito

Incidente stradale sulla Palermo-Catania. Secondo quanto ricostruito, un camion intorno alle 11 si è schiantato all’altezza di Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano. Dopo aver perso il controllo del mezzo, l'autista è finito col proprio mezzo in un guard rail, prima di fermare la propria corsa.

L'uomo, 34 anni, è rimasto ferito ma non in maniera grave: trasportato all'ospedale di Termini per controlli, non rischia la vita. Indagini da parte della polizia stradale di Buonfornello. Il personale dell'Anas è arrivato sul posto per riparare il guard rail. Disagi per la circolazione stradale verso Palermo.