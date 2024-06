Esce di strada tra Villafrati e Baucina e l'auto si ribalta su un fianco: donna estratta dalle lamiere

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo, al punto da far ribaltare su un fianco il mezzo. L'ennesimo incidente in Sicilia si è verificato sulla strada statale 121, nel tratto compreso tra Villafrati e Baucina, dove è stato soccorso un uomo. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto l'automobilista dall'abitacolo, diventato un groviglio di lamiere.

Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Presenti anche i carabinieri di Misilmeri e la polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto, ma in base ai primi accertamenti, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

Sulla statale si è registrato anche un altro incidente, con conseguenze più lievi: due auto si sono scontrate poco dopo il territorio di Misilmeri e il traffico ha subito dei rallentamenti. In questo caso non si sono registrati feriti. Ieri, 12 giugno, un altro impatto violento è avvenuto all'altezza di Bolognetta, in questo caso sulla statale 118. La Fiat Panda che guidava una ragazza di ventisei anni si è ribaltata, dopo essere uscita di strada.