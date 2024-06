Palermo, nuovo colpo all'Arci Porco Rosso: rubato l'incasso

Dopo il furto della scorsa settimana, il circolo Arci Porco Rosso in piazza Casa Professa è stato nuovamente preso di mira dai ladri. A denunciarlo gli stessi titolari del locale attraverso il profilo Facebook.

«Questa mattina (martedì 11 giugno, ndr), a meno di una settimana di distanza, abbiamo scoperto che il nostro circolo è stato nuovamente aperto durante la notte. Fortunatamente, c'era poco da prendere: solo un piccolo incasso della quotidiana attività del lunedì. Siamo molto turbati da questa situazione cittadina, in cui purtroppo non siamo soli. Per recuperare energia, anima ed economie, continueremo a tenere aperta la nostra saracinesca. Invitiamo quindi tutti a unirsi a noi per stare ancora più vicini, rilanciando innanzitutto l'evento di giovedì 13 giugno c'è Orgoglio nel quartiere. Inoltre stiamo programmando una grande festa di chiusura stagione a luglio con riffa, musica, cibo e socialità. L’incasso della serata di chiusura darà una grossa mano a riacquistare l’attrezzatura del Ballarò Buskers messa a disposizione per la nostra festa di sportello, e sempre a disposizione per eventi di quartiere! Dettagli seguire in questi giorni».