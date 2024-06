Palermo, furto al circolo Arci Porco Rosso

Furto al circolo Arci all’Albergheria a Palermo. Preso di mira il centro Porco Rosso che si trova in via Casa Professa. I ladri hanno divelto l’ingresso e rovistato nelle stanze portando via un impianto di amplificazione, strumenti musicali e altri oggetti. Il danno è da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori.

A raccontare del furto, è stato lo stesso circolo sulla loro pagina Facebook. I malviventi sono entrati in azione la notte successiva alla festa dello sportello sociale dedicato alle persone straniere «Abbiamo scoperto di aver subito un gravissimo furto durante la notte, fra cui le nostre casse, la nostra scorta di alcool e l'impianto acustico del Ballarò Buskers - si legge nel post -. Un brutto colpo quindi anche per una realtà amica e compagna quotidiana. Sappiamo che tanti hanno subito furti in questo periodo: oggi ha colpito noi, ieri sono state altre comunità ad affrontare il danno, e questo racconta molto del nostro territorio. Non lasceremo che il furto subito ci privi, oltre che di beni materiali, anche della gioia di ieri sera e della motivazione che ci spinge ogni giorno ad andare avanti con dei progetti che vogliono essere, prima di tutto, collettivi».