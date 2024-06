Palermo, ancora un furto con spaccata: colpita una macelleria

Nuovo furto con spaccata ai danni di un negozio a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina di una macelleria in via Emiro Giafar. Dopo essere entrati hanno cercato nel negozio e poi sono fuggiti via. Non è chiaro cosa abbiamo portato via. Al commerciante sono certamente rimasti i danni che come succede in questi episodi ammontano a diverse centinaia di euro.

Non distante da lì i ladri avevano già colpito un tabacchi in via Messina Montagne. Sui due colpi indagano i poliziotti che stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.