Scontro tra quattro auto lungo l'A-29, traffico paralizzato nei pressi di Capaci

Traffico paralizzato lungo l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, in direzione Trapani, all’altezza della stele in memoria della strage di Capaci. Un incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli che sono stati poi spostati in corsia di emergenza. Il personale Anas è intervenuto per il ripristino della transitabilità. Sul posto gli agenti della polizia stradale. La coda di auto inizia già allo svincolo di via Belgio, all’ingresso dell’autostrada.