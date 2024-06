Palermo, sequestrato un chiosco danneggiato da un incendio in piazza Scaffa

A Palermo gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato un chiosco in piazza Scaffa a due passi dal Ponte Ammiraglio, dichiarato patrimonio dell’Unesco. I vigili urbani hanno posto i sigilli alla struttura fatiscente e in precarie condizioni strutturali che a novembre del 2023 è stata danneggiata da un incendio.

Sono in corso indagini per accertare la proprietà del chiosco che da prime verifiche sembrerebbe del Comune di Palermo. Il sequestro è scattato perché l’area è abbandonata e piena di rifiuti e pericolosa per i passanti e i residenti.