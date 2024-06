Palermo, terribile scontro fra due auto in via Aloi: quattro feriti, in codice rosso una ragazza di 14 anni

Quattro feriti, comprese due sorelle, una bambina e una adolescente, in un incidente stradale in via Aloi, a Palermo. Lo scontro, fra una Smart e una C4, è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, 5 giugno.

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio è intervenuta all'altezza del civico 42 della via Aloi. Portata in ospedale in codice rosso la ragazza di 14 anni. La piccola, che di anni ne ha sei, ha battuto violentemente la bocca. Viaggiavano entrambe sulla Smart guidata dalla madre, anche lei ferita, come il conducente dell'altra vettura. Si tratta del rivenditore di una concessionaria che stava portando la Citroen all'acquirente.

I feriti sono stati estratti dalle vetture dai vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in due ospedali, il Civico e il Di Cristina (pediatrico). Le operazioni, dicono i vigili del fuoco, si sono concluse dopo poco più di un'ora. Sono intervenuti anche gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale.