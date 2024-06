Palermo, incendio in via Quinta Casa: una donna intossicata

Incendio in via Quinta Casa, una traversa via dell’Arsenale, a Palermo, poco distante dai cantieri navali. Il rogo è scoppiato intorno alle 9 in una casa al pian terreno, con una donna di 60 anni circa che è rimasta intossicata.

Oltre i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento l'incendio, anche la polizia, che sta indagando anche sulla possibilità che la palazzina fosse occupata, e la polizia municipale, che ha chiuso via dell’Arsenale e deviato il traffico. La donna rimasta intossicata non è in gravi condizioni ma è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.