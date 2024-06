Festa della Repubblica a Palermo, il prefetto: «Confermiamo i valori europei che la guerra voleva cancellare»

In piazza Vittorio Veneto, a Palermo, in occasione della Festa della Repubblica, questa mattina (2 giugno) è stata deposta una corona commemorativa al Monumento ai caduti.

Le celebrazioni per il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica si sono svolte davanti alle delegazioni dei corpi militari: presenti, fra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani.

«Dobbiamo ricordare da dove veniamo - ha detto ai giornalisti il prefetto Mariani -: un Paese distrutto e che aveva conosciuto vent'anni di regime dittatoriale. Ma dobbiamo anche essere coscienti di cosa gli italiani sono in grado di fare. La Festa della Repubblica serve anche a dare fiducia. In particolare quest'anno il 2 giugno cade a pochi giorni da un importante appuntamento elettorale, non è retorico dire che arriva in una fase cruciale dal punto di vista internazionale, con grandi pericoli all'orizzonte. Certamente vanno sottolineati i valori europei di cui la guerra fu negazione».