A Palermo la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica, premiate anche alcune scuole

Carriere, gesta e impegno civile. Al Teatro Politeama di Palermo, per la Festa della Repubblica, va in scena la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i 25 premiati anche Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Montinaro, che con la sua associazione Quarto Savona 15, porta alta la bandiera della legalità, è da oggi Cavaliere al merito, e lo è, alla memoria, anche il marito: per lui ha ritirato il premio il piccolo nipote.

Nel corso della cerimonia, sono stati premiati anche gli studenti vincitori del concorso denominato “Libertà di Stampa e Cultura della Legalità”, riservato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa. Premiate le scuole Sperone Pertini di Palermo; la Gianni Rodari di Villabate e il liceo classico Umberto I di Palermo. «Per noi Montinaro è molto emozionante - dice - vedere il piccolo Antonio ritirare la medaglia per il nonno. E poi questo grande riconoscimento per me, che mi riempie di gioia per tutto ciò che ho detto in questi 32 anni».