Buche stradali a Palermo, i lavori arrivano a Ballarò

Un'altra tessera di un puzzle complesso si mette al suo posto. L'accordo quadro per la manutenzione di strade e marciapiedi, già messo in moto per altri interventi, dalla prossima settimana sarà attivato per il rattoppo di alcune vie fra Ballarò e la parte alta di corso Tukory. Una zona che sembra crivellata di bombe, priva di qualsiasi tipo di manutenzione da almeno tre anni e che ora finalmente vede quantomeno la fine dell’abbandono.

Sono state emesse due ordinanze dall'ufficio Traffico e mobilità per disciplinare il transito e la delimitazione del tratti delle vie coinvolte nei lavori, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi. Sarà garantito l'accesso per i residenti dimoranti e titolari di regolari passi carrabili, mezzi in emergenza e forze dell’ordine.

Dopo quelli in via Brasa, all'ingresso di viale delle Scienze, in via Basile e in corso Calatafimi e piazza Indipendenza, tocca alle vie Corrado Avolio, Giuliano Majali; Cesare Battisti; Torino; Trieste; San Francesco Saverio, Giovanni Di Cristina, Benedettini; Giorgio Arcoleo, corso Re Ruggero e piazza Porta Montalto, quella di fronte all'ospedale dei Bambini. In questo momento si sta operando anche nella zona di Pallavicino, in un tratto della via Castelforte.