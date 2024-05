Palermo, blitz al mercato dell'usato di Ballarò: sequestrati mobili e oggetti

Gli agenti della polizia municipale e gli operai della Rap sono intervenuti oggi per ripulire le strade del mercato dell’usato a Ballarò. Sono stati portati via quintali di mobili che si trovavano sui marciapiedi e altro materiale venduto dai mercatari.

«È un intervento che verrà ripetuto con frequenza - dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello (nella foto) - Rientra in un piano di intervento che serve a regolamentare gli spazi del mercato non appena partirà la riorganizzazione degli stalli. Ci sono aree dove non sarà concesso il suolo pubblico e non rientrano tra quelli dove i commercianti potranno esporre la merce. Non c’è alcuna possibilità di deroghe. Quello di oggi è un primo intervento. Nei prossimi giorni sarà ripetuto».