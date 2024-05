Palermo, furto con spaccata in un locale sotto i portici di via Sciuti

Non si arresta la catena di episodi di microcriminalità a Palermo, ancora furti in locali commerciali con il classico metodo della spaccata e anche un’intrusione al Policlinico nello scorso fine settimana. E così si allunga inesorabilmente l’elenco di episodi violenti che ingenerano le sensazioni di paura e insicurezza tra operatori commerciali e personale sanitario.

Alle 22 di sabato scorso (25 maggio) qualcuno ha frantumato una delle vetrine all’ingresso del Benjamin Wine e Beer Mixology, caratteristico locale che si trova in largo Parini, sotto i portici della via Sciuti. Per penetrare all’interno i malviventi avranno usato un oggetto pesante. Una volta dentro, hanno portato via numerose bottiglie di alcolici, per un valore stimato in circa mille euro. Le indagini sono dei carabinieri, che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza. I ladri hanno avuto vita facile anche perché hanno trovato l’allarme del locale disattivato.

Altra incursione invece al Policlinico, anche se questa volta non si è andati oltre al danneggiamento. È stata forzata la porta d'ingresso del reparto di radiologia all'edificio 14. Non sembra che sia stato rubato nulla, secondo quanto accertato sempre dai militari dell’Arma.