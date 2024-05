L'affare a Capaci, le quote societarie trasferite, l'incontro con Mister X: all'origine dei guai di Angelo Onorato

Nel dettaglio si tratta di una lottizzazione che riguarda la costruzione di un complesso residenziale all’inizio del viale alberato alle porte del paese. Un’area di 9 mila metri quadrati, su cui Onorato avrebbe voluto costruire. «Tutto è fermo da anni», spiega il sindaco di Capaci, Pietro Puccio. «Se non vengono realizzate le opere di urbanizzazione primaria, cioè strade, acquedotti, parcheggi, fognature, nessuno può chiedere l'autorizzazione per costruire».

Facciamo un passo indietro. La lottizzazione è presente nel piano regolatore dal 1990. Viene approvato da un commissario ad acta nel 1997 e i lavori iniziati vengono interrotti per un problema al collegamento fognario. Si ritorna in consiglio comunale dove viene approvato nuovamente, con alcuni emendamenti, nel 2014. Qui entra in gioco Onorato con la On. Imm Srl di cui è proprietario fino allo scorso dicembre quando cede l’azienda all’imprenditore Giuseppe Pretesti.

Sabato scorso il tragico epilogo. Onorato viene trovato morto nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. A scoprire il cadavere sono la moglie, l'europarlamentare Francesca Donato, e la figlia che hanno rintracciato l'auto seguendo il segnale del gps.

