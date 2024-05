La morte di Onorato a Palermo, bocche cucite sull'autopsia: l'esame non rileva segni di violenza

Bocche cucite sull’esito dell’autopsia sul corpo di Angelo Onorato, effettuata nel pomeriggio all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Le indagini sono in una fase cruciale e gli inquirenti invitano al massimo riserbo per non interferire con l’inchiesta. Sembra tuttavia che il medico legale Tommaso D’Anna non abbia rilevato altri segni di violenza, se non la ferita provocata dalla fascetta bianca stretta attorno al collo.

Sono stati eseguiti i prelievi necessari per gli esami tossicologici e per stabilire se l’imprenditore fosse o meno sotto l’effetto di sedativi. Ma per quei risultati ci vorranno 90 giorni.

Il fascicolo aperto dalla Procura è per omicidio, ma la pista del suicidio rimane quella privilegiata dagli inquirenti. Gli investigatori continuano ad ascoltare parenti, amici, dipendenti e conoscenti dell’imprenditore, trovato morto con una fascetta stretta al collo, sabato scorso, all’interno del suo Range Rover, lungo la bretella parallela all’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. A scoprire il cadavere sono state la moglie, l’europarlamentare Francesca Donato, e la figlia Carolina, che attraverso il segnale del gps hanno raggiunto la vettura, accostata al marciapiede, facendo la macabra scoperta.