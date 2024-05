Ladri in azione al Conad di corso dei Mille a Palermo: con un flex aprono la cassaforte e scappano col bottino

Hanno prima creato un varco nella saracinesca, poi si sono diretti verso la cassaforte e con un flex sono riusciti ad aprirla, scappando subito dopo con i soldi dell'incasso. Ancora ladri in azione a Palermo, dove è è stato preso di mira il Conad Superstore di corso dei Mille. I malviventi hanno agito nella notte: in un primo momento è scattato l'allarme, ma si sono allontanati e i vigilantes non avrebbero notato nulla di strano.

Hanno poi proseguito con il loro piano, fino a fare irruzione nel supermercato e a ripulire la cassaforte, dove erano custoditi circa cinquemila euro. Una volta entrati in possesso del bottino, i ladri sono scappati. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza, da cui potrebbero emergere importanti dettagli su chi è entrato in azione.

Un altro furto è stato messo a segno in una comunità terapeutiva che si trova in via Villagrazia. Anche in questo caso, i ladri hanno preso di mira la cassaforte. Sono riusciti a darsi alla fuga, indisturbati, con circa mille e cinquecento euro. Indagano i carabinieri.