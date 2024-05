Palermo, aggredito operatore sociosanitario dell'Ospedale Civico

Ennesimo episodio di violenza negli ospedali di Palermo. Questa mattina un operatore sociosanitario del pronto soccorso dell’Ospedale Civico è stato colpito al volto dal marito di una paziente che era giunta in gravi condizioni.

L’operatore aveva provato a fermare l’uomo, spiegandogli che non poteva seguire la moglie in reparto, ed è stato colpito. È riuscito a mantenere la calma e a non reagire, sporgendo successivamente denuncia. «Ancora una volta - affermano Aurelio Guerriero e Giampiero Buglisi, segretari provinciale e aziendale del Nursind - un operatore sanitario subisce un atto di violenza per avere svolto semplicemente il proprio lavoro. L’aggressore infatti sostava in area dove può accedere solo il personale sanitario, rischiando di creare caos e difficoltà nei soccorsi e nell’assistenza ai pazienti. L’operatore sociosanitario si è quindi rivolto alle guardie giurate». Nonostante la loro presenza, l’uomo, dopo essere stato in un primo momento fermato, è riuscito a ritornare e ad aggredire l’operatore. «Questo il suo racconto e quanto denunciato ai carabinieri dopo essere stato colpito con pugni e schiaffi», sottolineano i sindacalisti.