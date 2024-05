Il blitz di Palermo, il «Buddha» del Cep gestiva gli affari dai domiciliari: «Non toccare niente o ti svito il cervello»

La sua abitazione del Cep, secondo gli inquirenti, sarebbe diventata una vera e propria base operativa dell'organizzazione: lì si tenevano gli incontro per gestire lo spaccio e il traffico di rifiuti, era luogo di incontro con gli altri indagati e nascondiglio delle armi. Per questo a Cintura tutti si rivolgevano per risolvere piccoli e grandi problemi, dagli schiamazzi notturni alle auto «da toccare».

Nel primo caso fu una donna a chiedergli di intervenire: «Siccome io qua c'ho un problema, fanno bordello tutta la notte e ho i bambini che dormono presto...». Una richiesta che fu accolta subito da Buddha: «Va bene, più tardi ti mando un amico mio», rassicurò la mamma che aveva chiesto il suo aiuto. Nel secondo caso, un giovane sparse la voce di essere stato autorizzato a «toccare le auto», dal fratello di Cintura, Giuseppe: «Tanto lui e suo fratello sono la stessa cosa». Ma Buddha lo «convocò» tempestivamente per ribadire che lui non gli aveva dato alcun permesso: «Non toccare niente al Michelangelo perché ti svito il cervello...Tu basta che non tocchi niente al Michelangelo a me a Cruillas non m'interessa niente. Non toccare niente senti a me, ti svitu i cannaruazza a te e a mio fratello pure. Mio fratello chi minchia è che ti dice che puoi toccare le cose?».