«Se per le macchine non mi danno i soldi, le butto a mare»: il blitz di Palermo svela gli affari col «cavallo di ritorno»

Salvatore Paolo Cintura non era d'accordo con chi chiedeva «prezzi» troppo alti per riconsegnare le auto rubate dalla sua organizzazione. Dalle intercettazioni del blitz dei carabinieri che ha portato all'arresto di ventisette persone nei quartieri Cep, Borgo Nuovo e Cruillas, emergono le conversazioni tra il «Buddha» e Vincenzo Cannariato, che gli chiedeva «come si doveva comportare» per chiede il cosiddetto «cavallo di ritorno».

«Ora tu metti a prendere macchine a Cruillas, là, e le persone vengono qua», diceva a Cannariato. «Ma io prendo le macchine dove le devo prendere, se mi danno i soldi, me li danno. Se non me li vogliono dare, le vado a buttare a mare». Cintura ribadiva: «A me non mi interessa niente di nessuno, io mi devo prendere la galera per le mie cose no per le macchine, per i motori, per le minchiate. Già mio fratello per quanto una volta gli ha trovato la macchina a uno con mio padre non ci devono parlare di queste cose!».

Cintura era inoltre l'intermediario per il recupero delle vetture rubate. È il caso di una Fiat Panda, riconsegnata dopo il pagamento di ottocento euro. Materialmente, il proprietario ne è poi rientrato in possesso tramite Vincenzo Cannariato e Giovanni Montagnino. «Quanto gli devo dare? Cinquecento euro», chiedeva il proprietario dell'auto. Cintura: «No non lo so, a me mi seccano fare discorsi. Trecento euro in più, se non le vuoi mettere niente...».