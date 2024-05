Strage di Capaci, la sorella di Falcone: «Ricordare è giusto, ma no alle passerelle o alle divisioni»

Ognuno deve fare la sua parte, come sa e può fare, senza contestazioni o avversità. Tutti insieme, senza che uno sia contro l’altro», è l’appello di Maria Falcone, presidente della Fondazione intitolata al fratello Giovanni, ucciso assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani nella strage di Capaci. La sorella del magistrato, da tanti anni impegnata nel portare la testimonianza sul valore e sulle idee del giudice nelle scuole e nella società, ha voluto richiamare tutti a un unico obiettivo per evitare che la miriade di appuntamenti che si sommano ad ogni anniversario possano in qualche modo attenuare la memoria, sia pure dolorosa, e la forza del messaggio della lotta alla mafia.

«Dico sempre che per me va bene tutto, la cosa importante è che non ci siano contestazioni fra le parti. Io sono più importante di te, io faccio di più, tu fai questo... così non mi piace. Insomma la partecipazione corale va benissimo, facciamola tutti. Noi per primi con il museo che inaugureremo stamattina a Palazzo Jung. Non sarà il museo della Fondazione Falcone, apparterrà alla città. Passerelle non ne abbiamo mai fatte, è un termine che detesto. La Fondazione lavora tutto l’anno: alle nostre iniziative, a Palazzo Jung come prima all’aula bunker, inviteremo i rappresentanti delle istituzioni di tutti i colori politici. Ed è giusto che vengano per prendersi le proprie responsabilità e rendersi conto di cosa significa veramente combattere la mafia».

Perché è così importante che, accanto al ricordo, ci sia anche un progetto culturale come il museo del Presente?

«Gli uomini passano, un giorno tutti noi che abbiamo vissuto quei momenti non ci saremo più. Il mio sogno era che la memoria non andasse perduta. La nascita di questo museo darà la possibilità ai ragazzi di accedere a quei fatti, sicuramente non con lo stesso dolore che abbiamo provato noi ma sicuramente si emozioneranno nel vedere i filmati di allora. Nella stessa sede ci sarà anche un american corner, una sorta di istituto di cultura che, all’insegna della grande amicizia di Giovanni con i magistrati statunitensi, consentirà di conoscere le possibilità di studi negli Usa e di seguire corsi d’inglese offrendo ai giovani nuove opportunità».