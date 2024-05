Palermo, incidente mortale allo Zen: perde la vita un motociclista di 61 anni

Un nuovo incidente mortale a Palermo, stavolta allo Zen. Un motociclista, Antonino Crivello di 61 anni, ha perso la vita in viale Sandro Pertini: stava percorrendo a bordo di una Bmw il tratto in cui si trova un curvone quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail.

Il corpo dell'uomo è stato trovato a diversi metri di distanza dal mezzo. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso del motociclista: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Sul luogo dell'incidente anche l'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

In base ai primi accertamenti non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto autonomamente. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico. Le indagini sono in corso.