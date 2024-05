«Stop guerra a Gaza», a Palermo occupata la facoltà di Lettere

Una cinquantina di studenti ha occupato a Palermo l’edificio 12 dell’Università, in viale delle Scienze, sede della facoltà di Lettere e Filosofia prima che intervenisse la riforma dell’Ateneo.

Lo rendono noto gli studenti del dipartimento di Scienze umanistiche, che nel corso di un’assemblea pomeridiana hanno deciso l’iniziativa per protestare contro quello che definiscono «uno scontro a senso unico nella Striscia di Gaza», «a sostegno del popolo palestinese e per chiedere l’immediato cessate il fuoco».

«Crediamo - spiega Giovanni Castronovo, studente di Lettere - che non si possa restare indifferenti di fronte alla tragedia che si sta consumando a poche centinaia di chilometri da noi. Ci sentiamo direttamente coinvolti nel conflitto e non possiamo accettare l’idea di voltarci dall’altra parte. Nel nostro Ateneo nei giorni e nelle settimane seguenti sarà necessario dedicare momenti di dibattito e di approfondimento sulla guerra tra Israele e Palestina, che coinvolgano non soltanto la comunità studentesca, ma la comunità accademica tutta».