Falcone, ecco le cerimonie nel ricordo delle vittime della strage di Capaci

Tanti gli appuntamenti di domani (giovedì 23 maggio) per mantenere vivo il ricordo di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. La fondazione Falcone, che ha dedicato la commemorazione agli operai morti nell’incidente sul lavoro di Casteldaccia, presenterà alle 10 il Museo del Presente a Palazzo Jung, uno spazio culturale con la biblioteca Blu e l’annesso parco giochi.

Il concentramento all’albero Falcone sarà alle 17 mentre in forma riservata, alle 19 la messa di suffragio nella Basilica di San Domenico.

Il corteo della contro-manifestazione, indetta dal Coordinamento sociale antimafia assieme a un cartello di sigle, prenderà il via alle 15 dalla facoltà di Giurisprudenza per sfilare fino in via Notarbartolo con la presenza di Elly Schlein. Anche la questura di Palermo ricorderà le vittime di Capaci: alle 13, alla caserma Lungaro, sarà deposta una corona d’alloro, a seguire verranno svelati i due murales realizzati dagli studenti del liceo artistico Vincenzo Ragusa e Otama Kiyoara, quindi la celebrazione religiosa.