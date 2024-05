Incendio in appartamento a Palermo, intervento dei pompieri: residenti in salvo

Un incendio è divampato in un appartamento in via Colonna Rotta a Palermo. Sono intervenute due squadre del comando per spegnere l’incendio nell’abitazione al piano primo. Non si registrano feriti; i residenti sono riusciti ad uscire prima dell’arrivo delle squadre antincendio.

Non si sono registrati danni strutturali ma il fumo della combustione ha interessato diversi locali dell’appartamento. Le operazioni si sono concluse dopo un’ora. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.