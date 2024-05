Il comando generale dei carabinieri: «Vicinanza a Mori, ha reso lustro all'Arma»

«Nel pieno rispetto del lavoro dell’autorità giudiziaria, l’Arma dei Carabinieri esprime la sua vicinanza nei confronti di un ufficiale che, con il suo servizio, ha reso lustro all’istituzione in Italia e all’estero, confidando che anche in questa circostanza riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati». Lo afferma il comando generale dei carabinieri in una nota dopo la notizia dell’avviso di garanzia della procura di Firenze al generale Mario Mori. L’ultimo avviso di garanzia glielo hanno notificato il 16 maggio scorso, il giorno del suo 85esimo compleanno. Strage, associazione mafiosa, associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico le accuse di cui deve rispondere il generale Mario Mori. Ma l’ex capo del Ros ed ex direttore del Sisde, stavolta ha anticipato i pm e ha reso nota la notizia dell’atto giudiziario ricevuto insieme all’invito a comparire davanti ai magistrati di Firenze, fissato per il 23 maggio, il giorno del 32esimo anniversario della strage costata la vita al giudice Giovanni Falcone. L’ex ufficiale dell’Arma ha anche fatto sapere che non si presenterà per quella data, che per l’indagato non sarebbe stata affatto scelta a caso, per impegni del suo legale, l’avvocato Basilio Milio.

A fianco del generale si schierano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che due giorni fa ha incontrato l’ufficiale a palazzo Chigi e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ad altri esponenti della maggioranza, in particolare Rita Dalla Chiesa, capogruppo di Forza Italia alla Camera. «Ho ricevuto a Palazzo Chigi il generale Mario Mori, che conosco da oltre 25 anni, e del quale ho sempre apprezzato la lucidità di analisi e la capacità operativa», ha detto Mantovano: «Gli ho manifestato per un verso vicinanza di fronte alle contestazioni che gli vengono rivolte, delle quali mi ha messo a parte; per altro verso sconcerto, nonostante che decenni di giudizi abbiano già dimostrato l’assoluta infondatezza di certe accuse». «Non ci si poteva accontentare di avergli reso la vita un calvario per decenni; non si poteva accettare il fatto che fosse stato assolto da ogni contestazione...», ha detto da parte sua Crosetto.