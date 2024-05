A Canicattì il premio nazionale Rosario Livatino

Il 24 maggio alle 17.30, al Teatro Sociale in via Capitano Ippolito 5 a Canicattì, si terrà la settima edizione del «premio nazionale Aia Figc beato Giudice Rosario Livatino».

Questo evento di grande rilievo per l’associazione italiana arbitri (Aia), e in particolare per la sezione arbitri di Agrigento, premia ogni anno un giovane arbitro di Serie A.

Fortemente voluto dal presidente della sezione arbitri di Agrigento, Gero Drago, e dal suo consiglio direttivo, l’evento coinvolge i vertici dello sport nazionale e vedrà la presenza di autorevoli personalità del mondo dello sport, delle istituzioni, della chiesa e della magistratura. Tra i partecipanti, il sostituto procuratore della Repubblica, Gianluca De Leo, il prefetto di Agrigento, Rosanna Natoli del Csm, l’onorevole Sandro Pappalardo in rappresentanza dell’Enit, e Alberto Zaroli, vice presidente dell’Aia.

La manifestazione è patrocinata dal Senato della Repubblica, dall’Ars, dall’assessorato sport turismo e spettacolo della regione siciliana, dall’ente nazionale del turismo e da numerosi comuni del territorio siciliano. L’iniziativa intende ricordare il giudice Rosario Livatino, un esempio per le nuove generazioni e testimone credibile di giustizia ed etica