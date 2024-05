Palermo, il concorso per 306 operatori ecologici alla Rap: «Centinaia di candidati pronti a presentare ricorso»

La graduatoria per gli operatori ecologici da assumere è pronta, ma centinaia di candidati che hanno partecipato al concorso per 306 posti alla Rap sarebbero già pronti a presentare ricorso. Tra questi c'è un quarantasettenne che non ritiene giusta l'attribuzione del punteggio, che lo colloca oltre l'ottocentesimo posto della lista: «Ho superato il quiz rispondendo correttamente a tutte le domande. Erano cinquanta. Ho studiato per un mese, giorno e notte, per affrontare la prova e mantenere la promessa che avevo fatto a mia moglie e ai miei figli - racconta -. Sono in possesso delle patenti richieste, ho tanta voglia di lavorare, sono disoccupato da due anni e contavo tantissimo su questo concorso, ma i punti sono stati attribuiti anche in base all'età e inoltre, il punteggio ottenuto alla prova non concorreva a quello complessivo. Insomma, nonostante io abbia superato pienamente il test, mi resta un pugno di mosche in mano».

Il quarantasettenne si è rivolto a uno studio legale che assisterà altri candidati delusi dalla loro posizione in graduatoria. «Le persone che ci hanno contattato sono quasi duecento - spiega l'avvocato Francesco Leone - ed entro un paio di settimane, con l'avvocato Simona Fell, depositermo già almeno cinquanta ricorsi. Durante il concorso sono infatti emerse diverse irregolarità che hanno sollevato preoccupazioni significative sulle modalità della selezione. In base al bando, possiamo evidenziare l'illegittimità sul criterio dell'età - spiega il legale -. Si prevede infatti l'attribuzione di punteggi differenziati sulla base dell'età del candidato, un criterio che non è previsto nel regolamento della Rap. per questo chiediamo che venga assegnato il punteggio massimo di trenta punti a tutti i partecipanti, indipendentemente dall'età. Secondo il bando poi, vengono attribuiti venti punti a chi non ha mai svolto attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato. Anche questo criterio è considerato illegittimo e chiediamo che lo stesso punteggio venga dato a tutti i candidati, a prescindere che abbiano avuto contratti di lavoro in precedenza».