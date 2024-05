Incidente a Favara, auto contro camion che trasporta un trattore: un ferito grave

Ancora un grave incidente a Favara. A scontrarsi, una Fiat Panda e un mezzo pesante che stava trasportando un trattore. L'impatto, avvenuto nei pressi del bivio Crocca, è stato molto forte. Nell'impatto è rimasto ferito un cinquantottenne del posto, conducente dell’utilitaria. Allertati i soccorsi, sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza.

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi e lo hanno poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Agrigento. Le condizioni del cinquantottenne sono gravi ma, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Il traffico è rimasto chiuso fino ai rilievi e alla rimozione dei mezzi e messa in sicurezza della strada.