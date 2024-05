La strage di Casteldaccia, al via gli accertamenti tecnici sugli impianti

Sono iniziati a Casteldaccia gli accertamenti irripetibili nella zona dell’impianto di sollevamento liquami sulla statale 113 dove, in un incidente sul lavoro, hanno perso la vita 5 operai: Epifanio Alsazia, 71 anni, co-titolare della Quadrifoglio, la ditta che svolgeva la manutenzione della rete fognaria in subappalto, i dipendenti dell’impresa Ignazio Giordano, 59 anni, Roberto Raneri, 51 anni, Giuseppe Miraglia 47 anni, e l’impiegato interinale dell’Amap Giuseppe La Barbera, 28 anni.

Agli accertamenti sono presenti il pm della procura di Termini Imerese che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissima, i tecnici e i consulenti nominati dalla Procura e dalle difese dei tre indagati, gli avvocati delle vittime, gli agenti della polizia e della squadra mobile e i vigili del fuoco.

I consulenti dovranno provvedere all’esame dei campioni del refluo liquido che verrà prelevato durante il sopralluogo per verificare le concentrazioni dei solfuri presenti e per valutare il ph e ogni altro parametro chimico che i tecnici ritengano necessario.