A Palermo in piazza la teca con l'auto della strage di Capaci

La teca con l’auto Quarto Savona 15 su cui viaggiava la scorta di Giovanni Falcone, nel giorno della strage di Capaci, sarà esposta lunedì 20 maggio, dalle 9, in piazza Ruggero Settimo, a Palermo, in occasione delle celebrazione in ricordo delle vittime del 23 maggio 1992.

L’iniziativa, promossa dal Sindacato autonomo della polizia, rientra nell’ambito della manifestazione Memorial Day. Tre stand espositivi saranno inoltre installati nell’area pedonale tra la statua di Ruggero Settimo e l’ingresso del teatro Politeama.

«Alle 10,30 ci sarà la benedizione da parte del cappellano della Polizia don Massimiliano Purpura. Seguirà il Silenzio suonato dai trombettisti della polizia e poi un flashmob animato da 120 alunni della scuola Capuana Turrisi», spiega Danilo Geraci, segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia.

Nella strage di Capaci, con Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo morirono tre agenti di scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro