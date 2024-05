Palermo, un uomo morto sotto i portici della stazione Notarbartolo

Un uomo che viveva sotto i portici della stazione Notarbartolo a Palermo, è morto questa mattina, probabilmente per un infarto. Aveva 44 anni e da tempo si era stabilito in piazza Matteo Boiardo. Secondo il racconto di chi si trovava lì in zona, l’uomo non stava bene, aveva un forte dolore al petto. A nulla sono valsi i soccorsi, quando i sanitari sono arrivati il quarantaquattrenne era già morto. I medici lo hanno trovato disteso su un materasso nel marciapiede. Chiesto l’intervento della polizia per effettuare le indagini ma non ci sarebbero dubbi che la morta sia dovuta a un malore.