Incendi in provincia di Palermo, c'è l'allerta arancione

Alcuni incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo, uno dei quali ha interessato la macchia mediterranea e cumuli di rifiuti a Termini Imerese, in contrada Danigardi, dove sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Roghi anche a Carini, in via Milazzo, e ad Alimena.

La Protezione civile regionale per domani ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore. A Palermo è previsto un livello di allerta classificato come arancione.