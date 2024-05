L'incidente di Palermo: la Procura apre un'inchiesta, transennato e sequestrato il tratto della voragine

Sequestrata e transennata a Palermo una parte della corsia di destra di viale Regione Siciliana, nel tratto in cui è avvenuto ieri, 16 maggio, l'incidente nel quale ha perso la vita Samuele Fuschi, 38 anni, residente nel quartiere di Falsomiele. Il sequestro è stato disposto dalla Procura, che ha aperto un'inchiesta.

La polizia municipale ha transennato un tratto di circa 100 metri di lunghezza, nel punto in cui si è aperta la voragine sull'asfalto. Di certo nel punto dell'impatto, in cui il motociclista sarebbe caduto, era presente un avvallamento. Alcune verifiche sono state effettuate dai tecnici del comando di polizia municipale: «La buca in viale Regione Siciliana – sostengono i vigili urbani - dimostrerebbe che i lavori di rifacimento dell’asfalto non sono stati fatti a regola d’arte. Manca il sabbione e tutto quello che serve da fondo all’asfalto. Dalla voragine è evidente che sotto non c'è nulla. C'è da comprendere come sia stato possibile tutto questo. E comunque sarà tutto relazionato alla Procura».