Manifestazione per la pace al Foro Italico di Palermo: «Questa guerra va avanti da sette mesi: non hanno più nulla»

In cielo volano, leggeri, decine di aquiloni con i colori della pace, assemblati con pazienza da mamme e bambini. Planano, sfiorando le bandiere della Palestina legate a striscioni che chiedono il «cessate il fuoco» e «la fine dell’occupazione militare israeliana». Sul prato del Foro Italico di Palermo, precisamente sul Lungomare Arafat, decine di persone si sono riunite per lanciare ancora una volta il proprio messaggio di pace.

Una manifestazione, l’ennesimo presidio, che arriva nella giornata in cui ricorre «il settantaseiesimo anno dalla Nakba palestinese (l’esodo di circa settecento mila palestinesi del 1948) - sottolinea Fateh Hamdan, a capo del coordinamento Palestina nel Cuore Sicilia - basta catastrofi. Che notizie e sentimenti arrivano oggi da lì? Frustrazione - continua - non sanno più cosa fare. Questa guerra va avanti da sette mesi: non hanno più nulla».

Al grido di dolore si unisce anche Zaher Darwish, segretario provinciale del Sunia: «È vergognoso che l’Italia si astenga sul voto per riconoscere lo Stato di Palestina - dice - così come la Presidenza della Regione Siciliana dovrebbe esporre la bandiera palestinese oltre a quella israeliana». Per Darwish non c’è «alcuna interpretazione del sentimento del popolo siciliano - spiega - che invece si è dimostrato di tutt’altro avviso e sentimento».