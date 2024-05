Collesano, mezzo milione finito nei conti del santone per gli esorcismi

Una figura carismatica capace di azzerare lo spirito critico dei suoi seguaci e di demonizzare i non aderenti, ma anche un «persuasivo» interlocutore in grado di ottenere importanti donazioni dai suoi seguaci. Centinaia di migliaia di euro che l’ex frate Giambattista Scozzaro, 62 anni, avrebbe dirottato per edificare Casa Mariana, il luogo di culto di diverse migliaia di metri quadrati realizzato all’interno della sua residenza di Collesano, dove gli eletti avrebbero potuto trovare rifugio in vista della fantomatica fine del mondo.

In base ai controlli effettuati dalla polizia, le finanze di padre Giulio, leader indiscusso della sua ristretta comunità, sarebbero stato alimentate solo da quanto gli avrebbero regalato i fedeli. Cifre davvero cospicue: in sei anni - dal 2017 al 2023 - nei conti correnti, gestiti da lui e intestati all’associazione Gesù e Maria, sarebbero entrati oltre 500 mila euro, quasi la metà - circa 200 mila euro – versati da C.M., il medico palermitano di 50 anni che aveva scelto l’ex religioso, dimesso dal proprio ordine di appartenenza dei Frati Francescani dell’Immacolata, come padre spirituale. Quest’ultimo lo scorso febbraio era finito agli arresti domiciliari nell’operazione Apocalypse now proprio perché avrebbe aiutato il suo braccio destro a manipolare i figli contro la madre – anche lei un medico - dalla quale si stava separando.