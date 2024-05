Terrasini, trovato con trenta dosi di cocaina in piazza Duomo: arrestato ventenne

I carabinieri della stazione di Terrasini, con il supporto del personale della compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento carabinieri Sicilia, hanno arrestato un giovane di 20 anni accusato di spaccio di droga. Il ragazzo è di Terrasini. È stato trovato in piazza Duomo in possesso di 30 dosi di cocaina nascoste in due sigarette elettroniche.

La droga è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.