Carini, investe un passante con un'auto priva di assicurazione: denunciata

Una automobilista di 51 anni, residente a Carini, che viaggiava su una vettura priva di assicurazione, ha investito un passante di 53 anni lungo la strada statale 113. Il ferito è stato trasportato in codice rosso a Palermo, all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è di 30 giorni. La donna è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali stradali gravi.

I controlli dei carabinieri della compagnia di Carini sul rispetto delle regole della circolazione stradale e per il contrasto alle condotte irresponsabili alla guida hanno portato ad altre tre denunce, nell’ambito di circostanze diverse. Un carinese di 47 anni è stato denunciato per violazione dei sigilli, in quanto fermato alla guida della propria vettura, sequestrata amministrativamente. Porto d’armi o di oggetti atti ad offendere è il reato contestato invece ad un uomo residente a Cinisi, cinquantenne, che a bordo della propria auto è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un bastone con punta acuminata. Infine, la denuncia è scattata anche per un palermitano di 21 anni, residente a Carini, recidivo per guida senza patente.