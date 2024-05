Carini, aggredirono i carabinieri durante un controllo in un pub: Daspo Willy per tre giovani

Il questore di Palermo ha disposto il Daspo Willy nei confronti di tre giovani, uno dei quali minorenne, che si sono scagliati contro i carabinieri durante un controllo in un pub a Carini. L’aggressione a calci e pugni è avvenuta lo scorso mese di novembre. I tre, che già nelle serate precedenti avevano generato momenti di tensione tanto da far intervenire il servizio d’ordine del locale, erano stati arrestati dai militari dell’Arma per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il Daspo Willy impedisce ai destinatari l’accesso a un’area territoriale del comune di Carini, dove è avvenuta l’aggressione: per due anni i maggiorenni e per diciotto mesi il minorenne. È vietato anche l’accesso a tutti i locali di pubblico trattenimento ovvero esercizi pubblici con licenza rilasciata dal questore della provincia di Palermo per ballo e spettacoli.