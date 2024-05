Palermo, sbanda con lo scooter per una buca sull'asfalto di viale Regione: un uomo è in prognosi riservata

Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo, dove un uomo ha perso il controllo del suo ciclomotore rimanendo gravemente ferito. La vittima, 51 anni, sarebbe uscita di strada a causa di una buca sull'asfalto, finendo violentemente per terra insieme al figlio, che viaggiava con lui.

In base a quanto è stato finora accertato, entrambi sono stati sbalzati dalla sella su un tratto particolarmente dissestato della circonvallazione, poco prima del ponte Bonagia. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. L'uomo è stato ricoverato con prognosi riservata al Policlinico, perché ha riportato gravi ferite all'addome e potrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le lesioni alla milza.

Il figlio è stato trasportato al pronto soccorso dello stesso ospedale, ma le sue condizioni non vengono ritenute gravi. Sul luogo dell'incidente gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità in base anche all'accertamento delle condizioni del manto stradale.