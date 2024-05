Palermo, si sblocca il progetto per il raddoppio del ponte Corleone: «A giugno il via ai lavori, opera finita in 18 mesi»

La conferma arriva dal Comune di Palermo. «Oggi - dice Salvatore Orlando, assessore comunale ai Lavori pubblici - ho consegnato all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, il progetto esecutivo e validato del raddoppio del ponte Corleone. A giorni l’assessore Aricò emanerà il decreto di finanziamento di 17,5 milioni di euro, e insieme firmeremo una convenzione con il commissario per la realizzazione del ponte, Matteo Castiglione, per avviare i lavori entro il mese di giugno. Credo si tratti di un fatto storico, l’opera si attende da tanti anni. Entro 18 mesi avremo il raddoppio».

Parlando di mobilità, sempre al convegno degli industriali, Aricò ha detto: «Noi siamo in campo non soltanto per programmare e finanziare l’opera ma per vederla realizzata». Inoltre, l’assessore si è soffermato sulla pedemontana. «La circonvallazione non ce la fa più - ha aggiunto Aricò -. Quindi, da un lato il raddoppio del Ponte Corleone, dall’altro lato la realizzazione della pedemontana, faranno sì che il traffico veicolare migliori».

Nel video una dichiarazione dell'assessore Aricò