Palermo, il cameriere ucciso in via Roma: al via il processo, due gli imputati

Si è aperto il processo per l’omicidio di Badr Boudjemai (nella foto), il cameriere algerino di 41 anni, sposato e padre di due figli, ucciso con tre colpi di pistola in via Roma, a Palermo, lo scorso novembre.

Sono accusati del delitto Kamel El Abed, 61 anni, e Alì El Abed Baguera. Gli imputati, assistiti dagli avvocati Salvino, Mario e Giada Caputo, avevano chiesto il rito abbreviato, ma il giudice ha ritenuto, alla luce delle aggravanti contestate dalla Procura, di non concedere il rito alternativo.

La madre e la vedova del cameriere, che lavorava in un locale di via Emerico Amari e che quando fu assassinato stava tornando a casa, si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocato Enrico Tignini. Secondo l’accusa, ci sarebbero le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Zio e nipote, prima di essere arrestati, lavoravano in un locale vicino a quello in cui era impiegato Boudjemai e il più giovane avrebbe seguito la vittima. Gli imputati si sono sempre professati innocenti.